22 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

Паром «Александр Деев» столкнулся с льдиной и получил повреждение.

Грузопассажирское судно «Александр Деев».
Грузопассажирское судно «Александр Деев».
Дальневосточная транспортная прокуратура

На судне находятся 63 человека. Никто не пострадал.

Также паром перевозил 35 автомобилей.

Паром подал сигнал бедствия.

Судно следовало по линии Сахалин — материк, указывает Газета.Ru. Сейчас ожидает аварийной буксировки в порт Ванино.

Между тем после столкновения танкеров на сибирской реке вводили режим ЧС.

Ранее сообщалось, почему затонул пароход «Челюскин» и как его экипаж два месяца держался на дрейфующей льдине. Ледокольный пароход «Челюскин» должен был повторить подвиг ледокола «Сибиряков» и за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость