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Происшествия

Отец погибшего в Сочи футболиста рассказал о деталях смерти спортсмена

В Сочи 6 ноября погиб 31-летний футболист из Чувашии Алексей Лесин. Его нашли на берегу Черного моря.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Экспертиза показала, что Алексей захлебнулся, пишет pg21.ru.

Отец спортсмена рассказал, что вел собственное расследование, сообщает "Спорт-Экспресс". Так вот, он рассказал, что до трех часов ночи футболист был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда спортсмена не пустили — видимо, не прошел дресс-код. Ребята из команды хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара и направился в сторону моря. Потом его нашли.

Отец предполагает, что сына прибило к берегу.

У Алексея был с собой рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли, указывает РИА "Спорт".

Ранее умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана, пишет Газета.Ru.

Он считался одним из самых талантливых хоккеистов своего возраста не только в России, но и в мире. Хоккеист провел в КХЛ 70 встреч в регулярных чемпионатах и еще девять в плей-офф, отметившись 18 (10+8) очками.

Его выбрали на драфте-2020 в НХЛ в первом раунде под общим 15-м номером «Торонто Мэйпл Лифс».

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