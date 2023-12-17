Опасный ледяной накат на остановке тревожит барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы

"Проживаю на улице Юрина и почти каждый день уезжаю с остановки Шукшина.. Каждое утро боюсь проскользнуть и упасть при входе в транспорт.. Сегодня была свидетелем, как молодая девушка упала под автобус №57. А что говорить о стариках и детях.. Неужели нет песка в нашем городе и трактора, чтобы привести все остановки в надлежащий вид?", - спрашивает женщина.