Опасный ледяной накат на остановке тревожит барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы

"Проживаю на улице Юрина и почти каждый день уезжаю с остановки Шукшина.. Каждое утро боюсь проскользнуть и упасть при входе в транспорт.. Сегодня была свидетелем, как молодая девушка упала под автобус №57. А что говорить о стариках и детях.. Неужели нет песка в нашем городе и трактора, чтобы привести все остановки в надлежащий вид?", - спрашивает женщина.
И следом прислала фотографию льда. Действительно, судя по снимкам, никто даже не пытался его убрать. Он гладкий и блестящий.
"Сегодня я сфотографировала ледяной накат. Сплошной лед, как стекло блестит.. Водители не подъезжают ближе, говорят, что не могут потом выехать", - добавила жительница Барнаула.