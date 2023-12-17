19 декабря
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Происшествия

Опасный ледяной накат на остановке тревожит барнаульцев. Они боятся садиться в автобусы

Жительница Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru. Она рассказала, как пассажиры боятся садиться в автобусы на остановке "Улица Шукшина".

Остановка "Ул. Шукшина".
Остановка "Ул. Шукшина".
Предоставлено altapress.ru

"Проживаю на улице Юрина и почти каждый день уезжаю с остановки Шукшина.. Каждое утро боюсь проскользнуть и упасть при входе в транспорт.. Сегодня была свидетелем, как молодая девушка упала под автобус №57. А что говорить о стариках и детях.. Неужели нет песка в нашем городе и трактора, чтобы привести все остановки в надлежащий вид?", - спрашивает женщина.

И следом прислала фотографию льда. Действительно, судя по снимкам, никто даже не пытался его убрать. Он гладкий и блестящий.

"Сегодня я сфотографировала ледяной накат. Сплошной лед, как стекло блестит.. Водители не подъезжают ближе, говорят, что не могут потом выехать", - добавила жительница Барнаула.

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