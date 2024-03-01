"Налоговый" марафон запустили мошенники от имени Елены Блиновской

На сайте с фотографиями и цитатами блогера запустили марафон, который "раскроет всю правду о том, кто стоит за всем этим" всего за 990 рублей.
Участникам обещали личное общение с Блиновской.
Адвокат блогера заявила, что этот сайт создали мошенники. О произошедшем уже заявили в полицию.
Ранее налоговая недоимка Блиновской "похудела" до 906 млн рублей. Эксперты оценивали ущерб государству в 918 млн рублей. Однако со всеми штрафами блогер все равно должна выплатить более 1 млрд рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале