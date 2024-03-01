2 марта
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Происшествия

"Налоговый" марафон запустили мошенники от имени Елены Блиновской

От имени арестованной Елены Блиновской запустили марафон, в котором пообещали "рассказать правду" об уголовном деле, сообщает РИА Новости.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

На сайте с фотографиями и цитатами блогера запустили марафон, который "раскроет всю правду о том, кто стоит за всем этим" всего за 990 рублей.

Участникам обещали личное общение с Блиновской.

Адвокат блогера заявила, что этот сайт создали мошенники. О произошедшем уже заявили в полицию.

Ранее налоговая недоимка Блиновской "похудела" до 906 млн рублей. Эксперты оценивали ущерб государству в 918 млн рублей. Однако со всеми штрафами блогер все равно должна выплатить более 1 млрд рублей.

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