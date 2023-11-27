28 ноября
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Происшествия

На российский пляж мощный шторм выбросил сухогруз

Мощный шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

На борту Blue Shark находится вся команда, пишет Telegram-канал SHOT.

Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц поселка Витязево Краснодарского края. Экипаж ищет решение ситуации, но мешает бушующая непогода.

Все службы экстренной помощи — в полной готовности, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что волны высотой с трехэтажный дом обрушатся на российские побережья. Также человечество предупредили об опасности остановки Гольфстрима.

Гольфстрим влияет на климат в Европе и восточном побережье Америки, теплое течение делает погоду там мягче.

В России благодаря Гольфстриму не замерзает самый северный порт страны — Мурманск.

В последнее время ученые делают прогнозы, что северная ветвь течения Гольфстрима может замедлиться. Если это случится, порт в Мурманске станет замерзать.

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