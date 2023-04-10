На хозяйство имени Владимира Путина в Алтайском крае подали в суд

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Дальний» из Краснощековского района подал в суд на хозяйство «Имени В.В. Путина»

Причиной иска стала «упущенная выгода» из-за ущерба, который компания-ответчик нанесла потравой посевов, сообщает «Толк».

Известно, что хозяйство «Имени В.В. Путина» выращивает зерновые и бобовые культуры и занимается животноводством.

А основная деятельность СПК «Дальний» — разведение молочного крупнорогатого скота и производство сырого молока.

При этом сумма претензии значительная — более 700 тыс. рублей.

Директор Александр Титов ранее объяснял, почему решил назвать хозяйство именем Путина. По его словам, он хотел увековечить имя политического деятеля в связи с его скорым уходом с поста российского лидера, сообщал «Банкфакс».

Это было перед завершением второго президентского срока Владимира Путина.

Ранее об увеличении производства свинины, конины и мяса птицы рассказал министр сельского хозяйства.