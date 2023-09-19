На Алтае предприятие получило штраф за вознаграждение для железнодорожника

Деньги платили за пропуск вагонов с техническими неисправностями.
Организации назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.
Ранее в Барнауле подозревали предпринимателя в совершении мошенничества.
С мая по декабрь 2022 года сотрудник компании передавал незаконное вознаграждение работнику железнодорожной станции, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Деньги платили за пропуск вагонов с техническими неисправностями.
Организации назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.
Ранее в Барнауле подозревали предпринимателя в совершении мошенничества.
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