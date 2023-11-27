28 ноября
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Происшествия

Море вышло из берегов: несколько турецких городов затопило из-за урагана

Более чем в половине провинций Турции объявлен «оранжевый» уровень угрозы из-за урагана, ливней и шторма.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов.

Во многих курортных населенных пунктах вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, каналы вышли из берегов. Три яхты затонули в центре Антальи, указывает Газета.Ru.

В городах звучат сирены.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду.

В России

Накануне на Крым и Краснодарский край обрушился ураган. В некоторых городах полуострова прогнозируют волны высотой восемь метров.

СМИ сообщают о трех пострадавших в Крыму. В городе-курорте, судя по заявлениям властей, пострадавших нет.

В Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем. В Сочи восстановили железнодорожное и автомобильное сообщения. Аэропорт работает по фактической погоде.

Ущерб еще не подсчитан.

Однако штормпрогноз действует до конца 27 ноября.

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