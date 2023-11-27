Море вышло из берегов: несколько турецких городов затопило из-за урагана

Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.
Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов.
Во многих курортных населенных пунктах вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, каналы вышли из берегов. Три яхты затонули в центре Антальи, указывает Газета.Ru.
В городах звучат сирены.
Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду.
В России
Накануне на Крым и Краснодарский край обрушился ураган. В некоторых городах полуострова прогнозируют волны высотой восемь метров.
СМИ сообщают о трех пострадавших в Крыму. В городе-курорте, судя по заявлениям властей, пострадавших нет.
В Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем. В Сочи восстановили железнодорожное и автомобильное сообщения. Аэропорт работает по фактической погоде.
Ущерб еще не подсчитан.
Однако штормпрогноз действует до конца 27 ноября.