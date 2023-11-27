28 ноября
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Происшествия

Море вышло из берегов и затопило российский аэродром

Чрезвычайная ситуация складывается и на Камчатке — там Берингово море вышло из берегов и затопило аэродром.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Это произошло из-за непогоды, указывает Telegram-канал Amur Mash. Аэродром в камчатском селе Тиличики возле залива Корфа затопило морской водой, указывает Газета.Ru.

Из-за циклона вода накрыла взлетно-посадочную полосу. Пассажиров, направлявшихся в Петропавловск-Камчатский, планируют доставить на вертолетах Ми-8.

Между тем на побережье юга России продолжает бушевать шторм. Власти попросили жителей Крыма без необходимости не выходить на улицу. Эвакуация проходит в военном городке рядом с Херсонесским маяком. Спасатели сразу не добрались до военного городка, так как дорогу затопило.

А в воде лежал провод под напряжением. В Сочи В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов.

Также Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов.

Тягун

На черноморском побережье действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.

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