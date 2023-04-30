Летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала «срочность»

Накануне в аэропорту Оренбурга приземлился самолет, следовавший из Уфы в Анталью, пишет ural56.ru.

Причина — резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись.

Ранее умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию.

Умерший — мужчина 1948 года рождения. Пилоты благополучно посадили лайнер во аэропорту прилета.

Причина произошедшего не указывается.

Ранее за 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета.

По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.

А в самолете авиакомпании S7 при выполнении рейса из Египта обнаружили труп россиянина.