Красноярский пенсионер зарезал супругу, с которой прожил всю жизнь

Мужчине не давала покоя мысль, что жена изменила ему много лет назад.

Соседка отмечает, что обычно пенсионер кричал и избивал жену. На прошедшей неделе он пытался задушить ее платком.

А пару дней назад весь дом услышал истошный крик. Жители начали ломиться к ним в квартиру. Оттуда вышел пенсионер и заявил, что пошел вызывать скорую. Полиция нашла уже мертвое тело с четырьмя ножевыми ранениями.

На данный момент 80-летнего Александра задержали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пенсионерка провалилась в шахту лифта и сломала позвоночник.