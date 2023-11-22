22 ноября
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Происшествия

Из-за драки болельщиков звезда футбола Месси увел национальную сборную с поля

Сборные Бразилии и Аргентины должны были провести матч в рамках шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Однако стартовый свисток отложили — на трибунах началась драка болельщиков, указывает Газета.Ru.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение увести своих футболистов с поля. А бразильские футболисты остались на поле.

На данный момент игроки на поле. Выяснилось, что Лионель Месси на повторной разминке перед матчем поругался с игроком соперника Родриго, сообщает «Чемпионат.com».

После сыгранных матчей сборная Аргентина лидирует с 12 очками. Бразилия — на пятой позиции с семью очками.

Между тем Месси в августе завоевал свой 44-й трофей в карьере и сместил предыдущего рекордсмена.

Предыдущим самым титулованным футболистом мира считался бразилец Дани Алвес, который за карьеру заработал 43 трофея, указывает Soccer.

Ранее обвинение в сексуальном насилии предыдущему самому титулованному футболисту предъявил суд.

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