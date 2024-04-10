Гигантский питон пробрался ночью на кужню, чтобы проглотить женщину

В ЮАР огромный питон приполз в дом, где жила пенсионерка, и попытался проглотить ее целиком, сообщает Daily Star.

Женщина услышала шум и решила — в дом забрался вор. Света не было.

И бесстрашная женщина вооружилась тяжелым противнем и фонариком. Так и пошла на кухню в полной темноте, указывает Lenta.ru.

Но вместо вора женщину поджидал пятиметровый питон.

Она обомлела, но сразу пришла в себя и шарахнула по змеиной голове противнем несколько раз. Питон уполз.

Стоит отметить, что женщина ростом 157 сантиметров. И она в курсе, что питоны моглуть целиком проглотить антилопу.

Ранее гигантские питоны устроили оргию, но тут появились биологи.

В клубке сплелись самка длиной 4,2 метра и пять самцов. И к ним ползли еще два самца, рассчитывающих присоединиться к «оргии».

Всего за время экспедиции поймали 11 питонов суммарным весом около 230 килограммов.

Также здоровенная королевская кобра напала на гигантского питона. Они устроили семичасовое противостояние.

Во время драки обе змеи боролись с перерывами. Питон напал на кобру, но она укусила его и уползла. Но спустя час вернулась на место. И набросилась на питона.

Кобра победила. Об инциденте рассказали местные жители, которые в компании зоологов притаились и наблюдали за выпадами змей.

Впоследствии один из экспертов рассказал, что кобры "миролюбивы" в поединках с питонами — во время таких схваток тратится много яда и сил. Поэтому кобры стараются избегать подобных многочасовых драк. Но в этом случае кобра оказалась коварной, изворотливой и строптивой.

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