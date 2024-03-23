Число жертв теракта увеличилось до 137 человек. Цифра не окончательная

Число жертв теракта, по официальным данным, достигло 137 человек.

Однако Telegram-канал 112 сообщил, что количество погибших в результате теракта увеличилось до 150 человек, сообщил .

И это не окончательная цифра.

Около 40 человек нашли на лестничных пролетах, и еще 10 погибших нашли в технических помещениях, 10 — в туалете., сообщал Mash.

Ранее сообщалось, что оружие для теракта в "Крокус Сити Холле" находилось в тайнике. Боевиков этапируют в Москву.

После теракта преступники пытались скрыться на автомобиле. Они двинулись в сторону российско-украинской границы.

Однако в Брянской области задержали всех четверых террористов.

"Сейчас их этапируют в Москву. Теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике", — указывается в сообщении ФСБ.

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