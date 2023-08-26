26 августа
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Происшествия

"Черные ящики" и 10 тел обнаружили на месте авиакатастрофы бизнес-джета Пригожина

На месте авиакатастрофы Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили 10 тел погибших и бортовые самописцы самолета, сообщает РБК.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Представитель СКР рассказала — для установления личности погибших проводится молекулярно-генетические экспертизы.

Также продолжается детальный осмотр местности, где разбился самолет, изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего ЧП.

Следствие отрабатывает все версии крушения самолета.

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.

Между тем о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин. Он заверил, что расследование авиакатастрофы специалисты доведут до конца.

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