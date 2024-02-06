Банками с огурцами закидали автомобили россияне

Неизвестные закидали с балкона банками с соленьями припаркованные машины в Екатеринбурге, сообщает e1.ru.

Позже на один из автомобилей вместо заготовок сбросили гирю.

Полицейские сейчас вычисляют злоумышленников из высотки, указывает Газета.Ru.

Ранее запинала чужую машину пьяная россиянка. Жительница Саратова услышала, как у ее автомобиля Renaut Duster, припаркованного во дворе, сработала сигнализация. Выйдя на улицу, она увидела неизвестную, которая руками и ногами наносила мощные удары по машине.

А пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.

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