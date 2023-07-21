21 июля
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Потребитель

За что эксперты конкурса «Лучший товар» снизили оценку алтайскому маслу

Четвертый день регионального конкурса «Лучший товар Алтайского края», организованного ИД «Алтапресс», завершился ответами экспертов на вопросы сомневающегося потребителя. А начался день исследованием растительных масел. И тут критически настроенные эксперты нашли минусы на этикетке одного из производителей. Из-за этого товару снизили оценку. Впрочем, с "пробега" его не сняли - дежурный по конкурсу корреспондент altapress.ru выяснял, почему.

Региональный конкурс "Лучшие товары Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс".
Региональный конкурс "Лучшие товары Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.

За что могут снизить оценки товару?

Отметки претендентам на звание «Лучшего товара Алтайского края»-2023, надо сказать, снижали редко. Но не потому, что эксперты слишком благодушны.

Скорее — потому, что перед конкурсом товар проходит испытания и получает все сертификаты, декларации и свидетельства, а на суд экспертов приезжает с объемным пакетом документов, подтверждающих качество.

Этот пакет в первую очередь и изучают эксперты в ходе конкурса. Сверяют информацию с упаковкой, этикеткой, внешним видом, вкусом и т.п. И вот на этот раз выяснилось: полная информация о составе одного из видов растительных масел в документах есть, но ее нет на этикетке.

Региональный конкурс &quot;Лучшие товары Алтайского края&quot;-2023 в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Региональный конкурс "Лучшие товары Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.

Название масла раскрывать не будем (уж простите). Скажем лишь, что это стало причиной снижения отметки.

Товар, тем не менее, исключен с конкурса не был — ведь все доказательства его высокого качества в документах имеются. Но производителю выдадут рекомендацию внести изменения в этикетку.

Отличаются ли товары на полке от конкурсных?

Один из читателей усомнился в том, что товары в магазине и на конкурсе одинакового качества. «Конкурсные наверняка лучше», - решил он.

Это соображение altapress.ru попросил прокомментировать. Эксперты не согласились: продукция прибыла в ИД "Алтапресс" непосредственно с поточной линии, заявили они.

Собственно, делать две бутылки масла или четыре пачки семечек какого-то специального, отдельного качества не имеет смысла — вердикт выносят, в первую очередь, по документам.

Обязан ли производитель указывать на этикете, как обеспечивает качество?

Другой вопрос читателя связан с тем, как производитель обеспечивает (и обеспечивает ли) одно и то же качество продукта каждый день. Для этого на производстве и организована политика качества.

И в документах на конкурсные товары все производители прикладывали описание этой политики. Между тем, штампик о том, что такая политика в компании проводится, мы нашли только на этикетке одного подсолнечного масла.

Эксперты пояснили: обязательного требования публиковать на этикетке информацию о политике качества нет.

При этом Иван Новиков, руководитель органа по сертификации “Алтайсертифики”, объяснил: если увидите значок системы качества ХАССП, можно быть уверенным, что это — качественный товар.

Региональный конкурс &quot;Лучшие товары Алтайского края&quot;-2023 в ИД &quot;Алтапресс&quot;.
Региональный конкурс "Лучшие товары Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Лямзин.

10 фактов о конкурсе

  • В 2023 году региональный конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" организует ИД "Алтапресс".
  • Конкурс проходит до 21 июля.
  • Каждый эксперт заполняет индивидуальный оценочный лист, в котором выставляет оценки каждому наименованию продукции по пяти критериям.
  • Максимальный балл — 10, эксперты могут снизить оценку из-за недочетов и нарушений.
  • По итогам каждого дня составляется протокол, затем он согласуется с каждым экспертом.
  • Исходя из количества баллов определяется звание, которое получает продукт: 49-50 баллов — лауреат, 47-49 баллов — дипломант I степени, 43-47 — дипломант II степени.
  • Итоги регионального конкурса подведут в начале августа.
  • Участники регионального конкурса могут подать заявки на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", который состоится в ноябре.
  • Конкурс "Лучший товар" — ориентир для потребителя и торговых сетей, он гарантирует качество исследованной продукции.
  • Получение дипломов конкурса «Лучшие товары» повышает продажи товара на 5-20% ("Академия качества").
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