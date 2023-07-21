За что эксперты конкурса «Лучший товар» снизили оценку алтайскому маслу

За что могут снизить оценки товару?
Отметки претендентам на звание «Лучшего товара Алтайского края»-2023, надо сказать, снижали редко. Но не потому, что эксперты слишком благодушны.
Скорее — потому, что перед конкурсом товар проходит испытания и получает все сертификаты, декларации и свидетельства, а на суд экспертов приезжает с объемным пакетом документов, подтверждающих качество.
Этот пакет в первую очередь и изучают эксперты в ходе конкурса. Сверяют информацию с упаковкой, этикеткой, внешним видом, вкусом и т.п. И вот на этот раз выяснилось: полная информация о составе одного из видов растительных масел в документах есть, но ее нет на этикетке.
Название масла раскрывать не будем (уж простите). Скажем лишь, что это стало причиной снижения отметки.
Товар, тем не менее, исключен с конкурса не был — ведь все доказательства его высокого качества в документах имеются. Но производителю выдадут рекомендацию внести изменения в этикетку.
Отличаются ли товары на полке от конкурсных?
Один из читателей усомнился в том, что товары в магазине и на конкурсе одинакового качества. «Конкурсные наверняка лучше», - решил он.
Это соображение altapress.ru попросил прокомментировать. Эксперты не согласились: продукция прибыла в ИД "Алтапресс" непосредственно с поточной линии, заявили они.
Собственно, делать две бутылки масла или четыре пачки семечек какого-то специального, отдельного качества не имеет смысла — вердикт выносят, в первую очередь, по документам.
Обязан ли производитель указывать на этикете, как обеспечивает качество?
Другой вопрос читателя связан с тем, как производитель обеспечивает (и обеспечивает ли) одно и то же качество продукта каждый день. Для этого на производстве и организована политика качества.
И в документах на конкурсные товары все производители прикладывали описание этой политики. Между тем, штампик о том, что такая политика в компании проводится, мы нашли только на этикетке одного подсолнечного масла.
Эксперты пояснили: обязательного требования публиковать на этикетке информацию о политике качества нет.
При этом Иван Новиков, руководитель органа по сертификации “Алтайсертифики”, объяснил: если увидите значок системы качества ХАССП, можно быть уверенным, что это — качественный товар.
10 фактов о конкурсе
- В 2023 году региональный конкурс "Лучший товар Алтайского края" и "Лучшая услуга Алтайского края" организует ИД "Алтапресс".
- Конкурс проходит до 21 июля.
- Каждый эксперт заполняет индивидуальный оценочный лист, в котором выставляет оценки каждому наименованию продукции по пяти критериям.
- Максимальный балл — 10, эксперты могут снизить оценку из-за недочетов и нарушений.
- По итогам каждого дня составляется протокол, затем он согласуется с каждым экспертом.
- Исходя из количества баллов определяется звание, которое получает продукт: 49-50 баллов — лауреат, 47-49 баллов — дипломант I степени, 43-47 — дипломант II степени.
- Итоги регионального конкурса подведут в начале августа.
- Участники регионального конкурса могут подать заявки на участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", который состоится в ноябре.
- Конкурс "Лучший товар" — ориентир для потребителя и торговых сетей, он гарантирует качество исследованной продукции.
- Получение дипломов конкурса «Лучшие товары» повышает продажи товара на 5-20% ("Академия качества").