Об открытых вакансиях сообщили в пресс-службе " Горэлектротранса ".

Ранее «Горэлектротранс» получил 41 автобус большой вместимости. Они будут обслуживать маршруты №1 и №10.

Автобусы выйдут на линию примерно в конце апреля — начале мая.

Сейчас для работы на транспорте ищут порядка 105 водителей и кондукторов. Специалисты нужны как можно скорее, ведь от этого зависит дата запуска нового транспорта.

Водителям обещают зарплату от 80 тыс. рублей в месяц, кондукторам — от 42 до 45 тыс. рублей. Трудоустройство будет официальным, согласно ТК РФ.

Предприятию также нужны слесари, чтобы вести техническое обслуживание автобусов.

Ранее в Барнауле приняли новые автобусы.

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