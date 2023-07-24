В Барнауле в последний день конкурса эксперты оценили то, что нельзя потрогать и попробовать

Одно дело – ставить оценку алтайскому «пармезану» и совсем другое – оценивать услугу психолога, клининговой или, скажем, бухгалтерской фирмы. Поэтому-то последний день регионального конкурса «Лучший товар» и «Лучшая услуга Алтайского края», организованного ИД «Алтапресс», был трудным. «Как же тяжело», - то и дело слышалось со стороны экспертов. Как они все-таки решались ставить оценку?

На конкурсе "Лучший товар" и "Лучшая услуга Алтайского края"-2023 в ИД "Алтапресс". Эксперты.

Услуги нельзя потрогать

Услуги нельзя пощупать, попробовать, документы могут не дать о них представление – это вам, в самом деле, не пармезан. Итак, в последний день конкурса, 21 июля, эксперты ставили оценки услугам фирм Алтайского края.

Услуги были разнообразные: одна из фирм занимается протезированием, другая оказывает медико-психологические услуги. Специализируется на уборке, лечит бесплодие, помогает в страховании, оказывает помощь при укусе клеща, монтирует окна, обеспечивает отдых.

Объективных критериев оценки качества такой услуги мало. Между тем, экспертам предстояло наделить эти услуги, по сути, брендом Алтайского края и вынести вердикт, рискуя собственной репутацией.

Плохие отзывы не скроешь

«В первую очередь мы смотрим документы, подтверждающие квалификацию, уровень претендентов, лицензии, срок работы на рынке. Многие компании, подавшие документы на конкурс, созданы давно. И если бы не качество их услуг, они вряд ли смогли бы удержаться. Тем более, что все они работают в конкурентной среде и соревнуются, в том числе, с федеральными компаниями», - объяснил Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда МСП, вошедший в состав комиссии.

Кроме этого, эксперты изучили отзывы потребителей. «Мы живем в открытом мире, плохие отзывы невозможно утаить - информационное поле большое», - добавил Слободчиков.

В последний день конкурса эксперты рассмотрели 11 фирм, оказывающих услуги. Итоги подведут в начале августа – altapress.ru расскажет, какие алтайские продукты и промтовары можно покупать и какими услугами пользоваться.

Ранее altapress.ru рассказывал, что на конкурс "Лучший товар Алтайского края" были поданы заявки от производителей "пармезана", "маасдама", различных сортов растительного масла, колбасы "сервелат".

Более подробно о предыдущих днях конкурса можно прочитать, например, здесь и здесь.