В Барнауле и пригороде пройдут весенние продовольственные ярмарки

В продаже — мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи.
Время проведения — с 10:00 до 14:00.
Места проведения:
Железнодорожный район:
сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский)
Индустриальный район:
ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.
Ленинский район:
поселок Научный Городок, 31.
Октябрьский район:
ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).
Центральный район:
село Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
м/р Затон – ул. Водников, 11.
Перед Пасхой — 4 мая — в Барнауле пройдут предпасхальные ярмарки по следующим адресам: пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»), ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), пл. Народная, сквер имени Германа Титова, проспект Красноармейский, 36 (площадка перед баром-рестораном «Опера»), ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК «Южный»).
Ранее барнаульцы потратили более 9 млн рублей на продовольственных ярмарках.
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