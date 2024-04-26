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В Барнауле и пригороде пройдут весенние продовольственные ярмарки

В Барнауле и его пригородах 27 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщает пресс-центр администрации города.

В продаже — мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи.

Время проведения — с 10:00 до 14:00.

Места проведения:

Железнодорожный район:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский)

Индустриальный район:

ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.

Ленинский район:

поселок Научный Городок, 31.

Октябрьский район:

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Центральный район:

село Лебяжье – ул. Центральная, 65а;

м/р Затон – ул. Водников, 11.

Перед Пасхой — 4 мая — в Барнауле пройдут предпасхальные ярмарки по следующим адресам: пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»), ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина), пл. Народная, сквер имени Германа Титова, проспект Красноармейский, 36 (площадка перед баром-рестораном «Опера»), ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК «Южный»).

Ранее барнаульцы потратили более 9 млн рублей на продовольственных ярмарках.

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