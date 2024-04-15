В субботу, 20 апреля, приобрести продукты можно будет на шести площадках, сообщает администрация города.

Стало известно, когда в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки.

На ярмарке можно купить овощи, фрукты, различное мясо, выпечку и многое другое. Отмечается, что цены на таких ярмарках намного ниже, чем в продуктовых магазинах.

Адреса ярмарочных площадок:

пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

парк спорта Алексея Смертина;

площадь Народная;

сквер Германа Титова;

пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");

площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.

Напомним, что предыдущая ярмарка прошла 13 апреля. Барнаульцы потратили 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на продовольственной ярмарке барнаульцы потратили более 9 млн рублей.

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