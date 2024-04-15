Стало известно, когда в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки.

На ярмарке можно купить овощи, фрукты, различное мясо, выпечку и многое другое. Отмечается, что цены на таких ярмарках намного ниже, чем в продуктовых магазинах.
Адреса ярмарочных площадок:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- парк спорта Алексея Смертина;
- площадь Народная;
- сквер Германа Титова;
- пр. Красноармейский, 36 (перед рестораном "Опера");
- площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.
Напомним, что предыдущая ярмарка прошла 13 апреля. Барнаульцы потратили 3,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на продовольственной ярмарке барнаульцы потратили более 9 млн рублей.
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