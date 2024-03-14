16 марта
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Потребитель

Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы в «шашлычный» сезон

Весной 2024 года будут происходить скачки цен на мясо индейки, сообщает «Парламентская газета».

Мясо.
Мясо.
СС0

Директор Национальной ассоциации производителей индейки отметил, что во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет всегда. Его активно используют для барбекю и шашлыков.

Ожидаемая корректировка стоимости мяса индейки составит примерно 5-10%.

Однако резких колебаний цен на индейку не произойдет: Россия полностью обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами.

А с 18 марта индейка может подешеветь из-за наступления Великого поста.

Ранее мы писали, что известно о проекте по производству мяса индейки на Алтае.

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