2 марта
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Потребитель

После обновления ОС смартфоны Xiaomi превратились в "кирпич"

Пользователи массово пожаловались на сбои после обновления операционной системы.

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

В качестве альтернативы Android, в конце 2023 года разработчики презентовали ОС HyperOS, но на смартфоны она не пошла, сообщает Baza.

Пользователи жалуются, что после обновления телефоны перестали подавать признаки жизни.

У некоторых смартфонов на экране появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, другим приходится довольствоваться черным экраном.

Сотрудники поддержки Xiaomi оказались бессильны. Они предлагают классическую перезагрузку телефона, но она не помогает, либо сбросить базовые настройки, все данные при этом, очевидно, удалятся.

От сервисных центров тоже помощи не дождались, они заявляют, что сломанные телефоны приносят весь день, но как исправить ситуацию они еще пытаются понять.

Ранее сообщалось, что в Apple заявили, что рис не спасет мокрый iPhone.

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