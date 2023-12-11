Ограничили продажу яиц в одни руки в российском регионе

Власти Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки.

Мера касается еженедельных ярмарок.

Чтобы продукт достался всем желающим, властями принято решение продавать по два десятка яиц в одни руки, указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно, что турецкими яйцами завалят российские прилавки. Россельхознадзоре разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщается на сайте ведомства.

Также над проблемой курицы и яйца бьются российские власти. Четырем российским министерствам вице-премьер Виктория Абрамченко определила срок до 19 декабря, чтобы понять — насколько спрос на кур и яйца выше предложения.

Этот срок определен для профильных ведомств — Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга.

Также министерства должны предложить новые меры, чтобы цены не росли.