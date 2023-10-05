Несмотря на жалобы покупателей, минсельхоз доказал, что в Барнауле курятина в достатке

В Алтайском крае существенно возросло производство мяса кур, об этом сообщили в региональном минсельхозе. Это перекрыло рост объемов вывоза этого продукта из края, сообщает "Толк" .

По данным министерства сельского хозяйства, в 2023 году обеспечение жителей Алтайского края куриным мясом выросло на 12%. По мнению Сергея Межина - министра сельского хозяйства региона, этому поспособствовал существенный рост объемов производства.

Напомним, что еще в сентябре курятина была в дефиците. Даже в сетевых магазинах холодильники пустовали. Тогда это подтвердил учредитель компании "Вкусная жизнь" Василий Кузьменко, говоря, что местные птицефабрики отгружают продукцию в недостаточном объеме.

Блюдо из курицы. freepik.com/KamranAydinov

Во второй половине 2023 года курятина заметно подорожала. По данным Алтайкрастата, 25 сентября 2023 года килограмм курицы стоил 222,78 рублей, хотя еще в первом полугодии ее можно было купить за 160-170 рублей кг.

В ответ на жалобы горожан минсельхоз ответил, что с января по август 2023 года объем производства мяса кур в Алтайском крае составил почти 56 тыс. тонн.

Вывоз мяса курицы из региона за первые восемь месяцев года составил 39 тыс. тонн, об этом сообщает управление ветеринарии края. Это на 10 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. В то время как ввоз курятины остался на уровне предыдущего года и составил 23,5 тыс. тонн.

Запечённая курица. freepik.com/valeria_aksakova

Врио министра не оставил рост цен на курятину без объяснений. Ранее он говорил, что рост цен связан с увеличением затрат на кормовые добавки, ветпрепараты, упаковки и другие составляющие.

Другие источники рассказывали, что до 2025 года в алтайское предприятие "Алтайский бройлер" планируют вложить около 5 млн рублей. Уже в 2023 году инвестиции в развитие убойного завода составят 1,2 млрд рублей. Об этом поделился руководитель "Алтайского бройлера" Румиль Зинюров.

Курица, петух, птица. СС0

Еще сообщалось, что для строительства новых площадок содержания птиц уже выбраны участки в Зональном районе. К 2025 году, как ожидается, производство увеличится до 115 тыс. голов птицы в живом весе. В 2022 году организация выпустила около 67 тыс. тонн птицы в живом весе.

В этом году рассчитывается, что объем производства составит более 80 тыс. тонн, сообщает портал "Спецагро".

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