МегаФон встал на защиту абонентов Алтайского края: компания помогает малым операторам бороться с подменой номера

МегаФон подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод»* уже более 20 региональных и виртуальных операторов. Решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs**, что позволяет другим операторам экономить свои затраты и при этом эффективно защищать свою нумерацию от подмены. С января 2024 года таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тысяч вызовов с подменными номерами.

На сегодня специалисты МегаФона успешно подключили 25 операторов к облачной верификации вызовов: эти компании уже прошли тестирование в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) и получили акт о подключении к государственной информсистеме «Антифрод». Еще семь операторов сейчас находятся на финальном этапе тестирования.

Присоединение новых участников к информсистеме уже дало первые результаты: с начала текущего года через ИС «Антифрод» было проверено около 3 млн звонков с нумерацией подключенных операторов. Из этого числа каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.

Малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами. Кроме того, присоединение к ИС «Антифрод» новых участников повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли, поскольку пока к «Антифроду» не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера, — объясняет директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Еще на этапе подключения операторов специалисты МегаФона столкнулись с массированными атаками с использованием нумерации клиентов облачной верификации. Например, всего за несколько часов злоумышленники пытались совершить около полумиллиона звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тысяч телефонных номеров одного из операторов, сотрудничающих с МегаФоном. Интенсивность трафика в отдельные периоды превышала 100 вызовов в секунду. Все эти попытки были успешно заблокированы.

После включения проверки звонков на достоверность телефонного номера интенсивность атак заметно снизилась. Однако злоумышленники продолжают проверять систему защиты на прочность и регулярно пытаются подменять номера операторов, подключенных к облачной верификации.

* ИС «Антифрод» — единая платформа верификации телефонных вызовов, запущенная Главным радиочастотным центром в декабре 2022 года для борьбы со звонками и SMS с подменных номеров. Принцип работы ИС «Антифрод» выглядит следующим образом: если оператор Б получает входящий звонок с российским номером, он направляет запрос в систему. Подключенный к ней оператор А проверяет, был ли этот звонок инициирован из его сети. Если вызов не подтверждается, то оператор Б должен его блокировать.

** X-Labs — российская компания-разработчик программного обеспечения для телекоммуникационной индустрии.

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