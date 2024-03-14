«Любовь и суши» отмечает первый год работы и дарит подарки

«Любовь и суши» — известная в Барнауле доставка еды. На днях бренду исполнился год.
Популярной доставке еды «Любовь и суши» исполнился год — компания открылась 10 марта 2023 года.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Компания поделилась результатами своей работы. Продукцию компании попробовали более 100 000 барнаульцев, а количество отзывов от клиентов в 2ГИС и социальных сетях превысило тысячу.
Первый год работы доставки еды «Любовь и суши» в карточках.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Первый год работы доставки еды «Любовь и суши» в карточках.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Первый год работы доставки еды «Любовь и суши» в карточках.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Первый год работы доставки еды «Любовь и суши» в карточках.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
В честь своего дня рождения компания запускает акцию со скидками на сеты. Самые популярные наборы можно заказать с выгодой до 25%.
Сеты, которые можно заказать с выгодой до 25% на сайте доставки еды «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Сеты, которые можно заказать с выгодой до 25% на сайте доставки еды «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Сеты, которые можно заказать с выгодой до 25% на сайте доставки еды «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Сеты, которые можно заказать с выгодой до 25% на сайте доставки еды «Любовь и суши».
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Правила акции «Сеты с выгодой!» от «Любовь и суши»
- Цена на сайте указана с уже примененной скидкой и является окончательной.
- Акционные сеты не суммируются с промокодами и прочими акциями.
- Можно добавить несколько сетов в один заказ.
- Акция действует с 14.03.2024 по 31.03.2024.
А теперь — выгодное предложение специально для читателей этой новости! С 14 по 31 марта можно получить в подарок «Запеченный Гавайский ролл» к заказу от 1990 рублей.
Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте ), цыпленок, ананас и фирменный соус. Чтобы получить подарок, введите промокод 1YEAR на сайте.
С 14 по 31 марта можно получить в подарок «Запеченный Гавайский ролл» к заказу от 1990 рублей.
Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.
Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99
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