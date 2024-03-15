Гостеприимно и очень вкусно. Чем поразило традиционное грузинское застолье ресторана «Рыжая цапля»

Чем примечательно место
«Рыжая цапля» — уютный аутентичный ресторан в спальном районе Барнаула с приятным интерьером из камня и дерева — материалов, которые ассоциируются с самой Грузией.
Потчевать национальной кухней здесь начали не так давно — всего полтора года назад, но распробовать ее посетители уже успели.
Совладелец заведения Дарья Бондарева рассказывает: если раньше в «Рыжую цаплю» приходили в основном жители близлежащего микрорайона, то теперь приезжают и из других частей города.
Едут они сюда ради настоящей грузинской кухни, да-да, именно грузинской. В «Рыжей цапле» решили не идти по пути других кавказских ресторанов, делая меню более европейским, а наоборот наполнили его национальными позициями. Специи и основные ингредиенты для их приготовления в Барнаул специально доставляют из Грузии.
А здесь, на месте, над тем, чтобы все получилось безумно вкусно, «колдуют» два известных шеф-повара — Данил Шахов и Вячеслав Андреев. И у них хорошо получается.
Что такое супра
В грузинских традициях супра — это любое застолье, будь то шумная свадьба, именины или просто ужин с друзьями и родственниками. Главное, что было очень вкусно и гостеприимно.
А еще супра — это всегда большой длинный стол и долгие часы, проведенные за ним. В семьях Грузии есть истории, когда старейшины могли гулять на супре круглые сутки.
Грузинское застолье в «Рыжей цапле» провели уже во второй раз. Дарья Бондарева рассказывает, что не успели отгулять первую супру, гости начали спрашивать, когда же следующая.
В этот раз все было невероятно вкусно. Только вариантов салатов гостям представили три — с запеченными баклажанами и мягким сыром, с нежной курицей и салатом, с зеленью, грецким орехом и песто.
А какое было горячее! Шеф-повар Данил Шахов сам лично представил блюдо — нежное мясо барашка томили целых семь часов без единой специи. Только соль. Это позволило сохранить первозданный вкус.
Чем еще удивляли гостей
Супра — это не только изысканные национальные блюда, но и невероятная атмосфера прекрасной Грузии — ее музыка и танцы. Где еще каждый желающий может попробовать себя в изучении лезгинки? Или, например, узнать, как лучше замариновать шашлык? Да-да, все это было на супре.
Гости «Рыжей цапли» оказались в восторге и снова спросили, когда же следующее застолье?
Семейный ресторан «Рыжая цапля»
Барнаул, Взлётная, 57
Режим работы: с 12.00 до 24.00
16+
Самое важное - в нашем Telegram-канале