Что изменится в работе Wildberries после проверки прокуратурой — разбор

О том, какие правила изменит маркетплейс, расскажет altapress.ru .

Нововведения

покупатель не обязан проверять товар при получении;

дата возврата продукции — момент отказа от нее;

срок доставки товара можно продлить только с согласия потребителя;

можно отказаться от любой продукции;

срок рассмотрения претензии о замене товара сокращен;

заказ можно будет отменить через личный кабинет;

Компенсация по возврату товара

Маркетплейс может потребовать ее только при определенных условиях:

низкая доля выкупа покупателем;

большое расстояние транспортировки;

особенности товаров (негабаритные, хрупкие).

Также в момент оформления заказа покупателя обязаны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом.