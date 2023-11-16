16 ноября
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Потребитель

Что изменится в работе Wildberries после проверки прокуратурой — разбор

О том, какие правила изменит маркетплейс, расскажет altapress.ru.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Нововведения

  • покупатель не обязан проверять товар при получении;
  • дата возврата продукции — момент отказа от нее;
  • срок доставки товара можно продлить только с согласия потребителя;
  • можно отказаться от любой продукции;
  • срок рассмотрения претензии о замене товара сокращен;
  • заказ можно будет отменить через личный кабинет;

Компенсация по возврату товара

Маркетплейс может потребовать ее только при определенных условиях:

  • низкая доля выкупа покупателем;
  • большое расстояние транспортировки;
  • особенности товаров (негабаритные, хрупкие).

Также в момент оформления заказа покупателя обязаны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом.

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