16 марта
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Более 30 000 горожан перешли на электронные квитанции

Барнаульцы всё чаще выбирают электронные квитанции. За январь и февраль 2024 года почти 1 700 барнаульцев отказались от бумажных квитанций и перешли на цифровые. Всего за всё время существования такой формы платежных документов выбор в пользу удобства и экологичности сделали более 30 000 абонентов Росводоканал Барнаул.

Электронная квитанция.
Электронная квитанция.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

- Электронная квитанция – цифровой аналог бумажной. Юридически она имеет такую же силу. Цифровую «платежку», всю историю начислений и платежей абонент может посмотреть в любой момент на своем смартфоне, планшете или компьютере, при этом не нужно хранить дома кипы бумажных квитанций, - отметил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Оформление электронной квитанции бесплатное и занимает несколько минут. Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно в личном кабинете на сайте водоканала через кнопку «Электронная квитанция» на главной странице, в офисе обслуживания абонентов или через «Систему «Город».

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