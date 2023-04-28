29 апреля
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Политика

Зеленский тайно пробрался в Россию для секретных съемок

Президент Украины Владимир Зеленский тайно пробрался в Россию, заявил известный запорожский политик Владимир Рогов.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Он рассказал, что Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области (официально считается территорией России) и участвовал в съемках ролика. Все проходило в обстановке большой секретности, пишет chelyabinsk-news.ru.

Политик предположил — ролик записывался для «виртуального присутствия» Зеленского на передовой во время украинского наступления.

Якобы президент Украины не прятался в бункере, а был возле линии фронта. Хотя на самом деле ролик снимался на большом отдалении от этой самой линии, пишет РИА Новости.

Ранее барнаульский завод попал под санкции Зеленского.

Под ограничения попал «Алтайский геофизический завод», расположенный на пр. Калинина, 15 к7. Предприятие производит и ремонтируется радиоэлектронную аппаратуру, в том числе для оборонной промышленности.

Кроме него под санкциями оказались дочерние структуры «Газпрома», «Яндекса», VK, «Рамблера».

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