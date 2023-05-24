24 мая
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Политика

В Кремле назвали актуальной фразу Путина "мочить в сортире"

Заявления президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом, сделанные им в конце 90-х, сохраняют актуальность и сейчас, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

Так прокомментировал представитель Кремля высказывания Путина в отношении террористов, как "мочить в сортире".

Эта фраза стала крылатой. Тогда Путин был премьер-министром РФ. И он комментировал события Второй чеченской войны (она же - контртеррористическая операция, - прим.ред.).

Мнение политологов

Эта фраза способствовала росту популярности Путина в народе, напоминает Газета.Ru. А также стала неофициальным «предвыборным лозунгом» его кандидатуры на президентских выборах 2000 года. Тогда он впервые стал президентом.

Переживания

Однако впоследствии выяснилось, что Путин сильно переживал после сказанного в запале. Об этом рассказал рабочим металлургического завода в Магнитогорске спустя 12 лет.

Вторжение и ирония

За несколько дней до начала спецоперации в 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское "вторжение" на Украину, запланированное на утро.

Дело в том, что западные СМИ неоднократно назначали дату вторжения России на Украину. Например, "атака" должна была произойти 15 февраля, после дату перенесли на ночь-утро 16 февраля.

Журналисты спросили у Пескова, стоит ли украинцам переживать или они могут спать спокойно.

"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - сказал Песков.

Он также рассказал о шутках президента России Владимира Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"

"Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда все начнется", - отметил представитель Кремля.

По словам, невозможно относиться с пониманием к подобному фактически маниакальному информационному безумию с постоянным назначением "даты вторжения".

Также Песков заявил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины. Это было в 2022 году.

Яркие шутки по версии "Вестей"

Без юмора в большой политике никуда. В 2020 году телеканал "Россия 1" предлагал вспомнить лучшие шутки и неожиданные заявления Владимира Путина.

  • Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти.
  • Если человека все устраивает, то он полный идиот.
  • Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище.
  • Как бы ни действовать во время первой брачной ночи – результат должен быть один и тот же.
  • У нас 2000 сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он иногда несет такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?
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