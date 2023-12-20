День 664-й. Самое важное к утру 20 декабря

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что не подпишет закон о мобилизации в случае, если Верховная рада включит в него поправки о призыве женщин. Однако он отметил, что положение о повышении призывного возраста при мобилизации с 27 до 25 лет подпишет при наличии аргументов.
- Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что Украина усиливает работу тайных агентов и диверсантов на территории России. Об этом он сказал «Первому каналу» на расширенной коллегии Минобороны.
- Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о планах увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек в 2024 году. Число контрактников будет доведено до 745 тыс. человек, добавил он. По словам господина Шойгу, сейчас численность военнослужащих доведена до 1,15 млн человек.
Армия.
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Доллар — 90,48 рублей. Евро — 99,25 рублей.
Великобритания станет первой страной, заключившей с Киевом договор о безопасности.
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Президент России Владимир Путин заявил о готовности идти до конца ради защиты интересов страны.
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Глава сухопутных войск ВСУ заявил о сложностях на Харьковском направлении.
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Япония планирует выделить Украине $4,5 млрд.