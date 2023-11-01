Спецслужбы задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту Ингушетии

Нескольких жителей Ингушетии сотрудники ФСБ задержали за распространение фейковой информации о прибытии в аэропорт Магас самолета из Израиля, пишут "Известия".

Задержанные призывали местное население устраивать беспорядки против прибывающих израильтян.

Один из задержанных рассказал, что о планах устроить акцию он узнал из группы в мессенджере.

Между тем самолеты из Израиля никогда не совершают перелеты напрямую в Ингушетию.

Дагестан

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. В зону прилета прибыл регулярный рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings. Толпа выбила стеклянные двери здания аэропорта и вошла внутрь с флагом Палестины.

Протестанты искали евреев.

Вышедших из самолета людей экстренно вернули назад из-за приближающейся разъяренной толпы. Пассажиры просидели на борту около пяти часов.

Также из аэропорта Махачкалы не мог выехать автобус. В нем находились дети и их родители, которые приехали из Израиля после лечения.

В результате погрома пострадали 20 человек. Среди них — 9 правоохранителей.

Впоследствии выяснилось, что на лайнере, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было беженцев — евреев и израильтян.

Задержание и дело

Полицейские задержали 83 человека.

По сообщениям различных источников, в массовых беспорядках участвовали порядка тысячи человек.