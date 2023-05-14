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Политика

Спецслужбы учли заявление разведки о готовности убивать россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России учли заявление Киева о готовности убивать россиян, пишет "МК".

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По заверению Пескова, сотрудники спецслужб знают, что делать после таких заявлений.

Что произошло

О том, что Киев продолжит совершать нападения на россиян во всем мире, заявил в интервью Yahoo! News глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Между тем суд в Москве арестовал Буданова заочно по обвинению в терроризме.

Ранее Песков рассказал о своем страхе.

Представитель Кремля признался в интервью для телеканала ATV, что он боялся за сына Николая, принявшего участие в зоне СВО на Украине.

И подчеркнул - отправиться туда решил сам сын. Николай Песков подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции (СВО). По словам сына представителя Кремля, награжден медалью «За отвагу».

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