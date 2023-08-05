“Санкции нам не страшны”. Предприятия Алтайского края заменили зарубежную продукцию

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Виктора Томенко за комплексное развитие Алтайского края. По мнению Решетникова, Алтайский край уже давно не только сельскохозяйственный регион, но и промышленный, а заводы края — жемчужина промышленности России.

Вместе с губернатором Решетников осмотрел производственные площадки «АНИТИМ» и технопарка «Компонент», а также Завод прецизионных изделий. Решетников поблагодарил Томенко за большой вклад края в развитие импортозамещения и назвал алтайские предприятия уникальными.

“Надо сказать слова благодарности губернатору Виктору Петровичу, его команде за то, что очень грамотно усиливают региональные меры поддержки с федеральными программами. Благодаря подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие. Это не только аграрный регион и промышленный регион. Это ещё и крайне перспективная для развития туризма территория”, - сказал министр экономики.

Министр экономики Решетников и Виктор Томенко посетили предприятия Алтайского края. Антон Федотов

По словам Решетникова, он не может вспомнить другой регион, где было бы одновременно три технопарка. Он похвалил Алтайский край за развитые меры поддержки бизнеса, а также за то, что развитие экономики края началось еще пять лет назад, до масштабных санкций. Это позволило краю избежать кризиса и сохранить рост показателей промышленности.

"Импортозамещением наша промышленность занимается в течение нескольких лет. Мы продолжим поддерживать все проекты. Мы оказываем не только прямую финансовую поддержку, но это и работа по подготовке кадров, связанная с установлением контактов с продвижением продукции. Это форумы, ярмарки, День сибирского поля, день российского поля. Новые потребители появляются, и у нас есть необходимость в увеличении объемов", - отметил губернатор.

Виктор Томенко рассказал, что предприятия, которые вкладываются в свое развитие, получают меры поддержки от края: это не только деньги, но и подготовка кадров, и продвижение продукции. Предприятия также развиваются благодаря федеральной поддержке.

На алтайских заводах на сегодня замещают продукцию из Испании, Италии, Германии и Канады и полностью закрывают потребности России в сельхозмашиностроении.

"Наши предприятия воспользовались возможностью и активно развивают импортозамещение, ищут для себя новые ниши, выходят на новые рынки. Так что могу с уверенностью сказать — санкции нам не страшны!" - сказал Виктор Томенко.

Министр экономики Решетников и Виктор Томенко посетили предприятия Алтайского края. Антон Федотов

По словам губернатора, по почвообрабатывающей технике Алтайский край — первый в стране, более 40% в стране производятся в регионе. Алтайский край также лидер в производстве фотосепараторов, зерносушилок, рассказал губернатор.

И на АНИТИМе, и на заводе прецизионных изделий уже несколько лет активно развивают программы импортозамещения. Решетников считает, что эта деятельность приобрела большие масштабы.

Ранее высокую оценку региону дали министр труда РФ, министр здравоохранения РФ, министр сельского хозяйства РФ, а также глава правительства России Михаил Мишустин.

Ранее Виктор Томенко посетил сельские предприятия, где зарплата выше, чем в Барнауле.