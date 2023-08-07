7 августа
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Политика

Песков опроверг сообщение New York Times об «отсутствии необходимости» выборов президента

The New York Times опубликовала статью с цитатами Дмитрия Пескова, в которой пресс-секретарь президента якобы назвал выборы в РФ «дорогостоящей бюрократией». А также выразил уверенность в переизбрании действующего главы государства Владимира Путина.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков вскоре обвинил американского журналиста в искажении его слов, указывает Газета.Ru.

Песков подчеркнул — выборы в России относятся к демократичным, пишет «Подъем». При этом «ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом».

Ранее Песков рассказал, будет ли Путин участвовать в следующих президентских выборах.

По словам Пескова, президент самостоятельно и своевременно сообщит о своем решении по поводу участия в выборах.

Он добавил, что у выборов и предвыборной кампании есть свой график, поэтому не стоит забегать вперед.

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