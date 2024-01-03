Никто больше не сможет стать претендентом на выборах президента в 2024 году

Прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, которые выдвинуты политическими партиями, завершен Центризбирком. Таким образом, в нынешней избирательной кампании окончен заявочный этап, пишет ТАСС .

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев ранее сообщал, в списке возможных кандидатов на выборах президента России значатся 11 человек. Остальные - более чем 30 человек, которые официально заявили о своих планах участвовать в выборах президента, не дошли до этого этапа.

Следующим этапом станет сбор подписей.

Самовыдвиженцы должны к 31 января сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами, в свою очередь выдвиженцы от непарламентских партий - 100 тыс. подписей.

Партии ЛДПР, КПРФ и "Новые люди", депутаты которых представлены в Госдуме, могут пропустить данную процедуру. Их кандидаты не обязаны собирать подписи.

Напомним, что выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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