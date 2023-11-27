Ни денег, ни воды. Что отвечал Виктор Томенко на прямой линии с жителями Алтайского края

Вечером 23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время своей уже третьей прямой линии отвечал на вопросы жителей региона. За два часа он успел выслушать 30 обращений, а всего в этом году поступило порядка 9,5 тыс. вопросов. Самыми волнующими по традиции оказались проблемы ЖКХ и здравоохранения, образования и даже экологии. Altapress.ru рассказывает о самых интересных ответах.

Деньги на ветер

Впервые прямая линия с губернатором Алтайского края прошла 23 ноября 2021 года, а второй раз — в декабре 2022-го. Самыми популярными темами в прошлые годы стали общественный транспорт, медицина и ЖКХ.

В этот раз интерес жителей к этим проблемам также не угас, однако в первую очередь людей обеспокоила самая актуальная на момент прямого эфира тема - последствия урагана, который обрушился на регион 18-19 ноября.

Вопросов о сроках восстановления инфраструктуры после капризов природы был целый шквал. Например, у Топчихинской центральной больницы почти полностью снесло крышу.

Там же ветер уничтожил трансформаторную подстанцию: два дня в корпусе не было света, застопорилась работа лабораторий и оборудования. Сейчас все держится на генераторе, мощности которого не хватает. На восстановление крыши необходимо более пяти млн рублей, подстанции - 1,5 млн.

Обрушение стены. Ураган. Ущерб. В КУРСЕ 22 | Барнаул

И таких примеров в крае оказалось немало. Как отметил Виктор Томенко, электро-, газо- и водоснабжение начали восстанавливать в тот же день, несмотря на выходной. Ради безопасности временно перекрывали дороги.

К началу прямой линии, по словам губернатора, электро-, газо- и водоснабжение починили почти везде, а если где-то еще нет - там используют резервные источники. Все соцучреждения работают в штатном режиме.

Между тем, например, дорогу на трассе здоровья неравнодушные жители восстанавливали самостоятельно, убирая деревья и ветки, а водителям на автомобильной трассе даже пришлось пилить себе проезд.

Про Топчихинскую больницу губернатор так и не ответил, зато сказал, что восстановление инфраструктуры и других пострадавших объектов займет несколько ближайших недель, и потребуется на это около 100 млн рублей.

Последствия урагана Инцидент Барнаул

Рано или поздно

Один из вопросов коснулся востребованного даже у иногородних абитуриентов новоалтайского художественного училища. А точнее - отсутствия там общежития, из-за чего студентам приходится переплачивать, снимая квартиру.

Виктор Томенко проблему признал и заверил, что профильное министерство и администрация Новоалтайска даже уже присмотрели территорию под новое общежитие.

Однако даже по предварительным расчетам на это нужно примерно 1,5 млрд рублей. Пока что краю это не по карману.

Здесь же губернатор упомянул скандальный недострой - Художественный музей на пл. Октября в Барнаула, который возводят уже больше десяти лет. И срок сдачи продолжают переносить.

"Мы его рано или поздно все равно доделаем. Там сложная ситуация", - заметил глава региона, но больше ничего не уточнил.

Вывеска "Художественный музей". Анна Зайкова.

Воды не хватает

Еще одним глобальным блоком вопросов были коммунальные. В частности, конечно, связанные с водоснабжением, проблема с которым вызывает у жителей края вопросы регулярно.

Так, поселок Кирова, по словам обратившихся жителей, остался без воды и канализации. Людям, в том числе пожилым, приходится ходить на колонку.

Похожая проблема сложилась в селе Ермачиха Мамонтовского района, единственном в округе, где отсутствует водоснабжение. Раньше местных спасали колодцы, но после того, как разрушилась плотина, вода из них ушла.

Вода после очистки и речная вода. Константин Санталов, altapress.ru

Жители бурят скважины, но воду из них пить нельзя, приходится далеко ездить, чтобы закупиться бутилированной. Да и на обычные нужды воды не всегда хватает.

"Вопросы воды для края традиционно непростые в силу географии и геологии. Насколько я знаю, в поселке Кирова у части людей есть централизованное водоснабжение, у части нет и не было и никогда. Но работали колонки и вопросы не возникали. Может, сейчас у кого-то возраст пришел, стало тяжело таскать", - рассуждал губернатор, поручив мэру Барнаула Вячеславу Франку поговорить с жителями до 1 декабря и отчитаться.

По Мамонтовскому району Виктор Томенко высказался менее конкретно. Он отметил, что в маленькие населенные пункты, вероятно, нецелесообразно делать большие денежные вложения, чтобы пробурить скважину и поставить водонапорную башню. Лучше и дешевле будет организованно подвозить и раздавать жителям воду.

Прямая линия с губернатором Алтайского края 2023. Антон Червяков

Обидные недочеты

Жителям Новоалтайска и Казенной Заимки посчастливилось получить долгожданный газопровод, однако радость длилась недолго: специалисты разрыли дороги, а восстановить их забыли.

Местные жалуются, что ездить по таким ухабам невозможно, и опасаются, что однажды к ним не доедет скорая или другая экстренная служба. А весной все размоет, и будет совсем кошмар.

"Догазификация должна делать жизнь людей лучше, а не хуже. У Газпрома в контрактах с подрядчиками прописаны все обязательства по восстановлению дорог и инфраструктуры. Такие обидные недочеты не должны дискредитировать программу. Газпром выделяет огромные деньги, чтобы мы провели работы, более 23 млрд рублей. А в ответ такие ситуации", - посетовал Томенко, передав проблему в руки глав Новоалтайска и Барнаула.

Газ СС0

Проваленные сроки

В селе Ракиты пожаловались, что им не успели достроить школу к 1 сентября, а дети ходят на физкультуру в разрушающийся дом культуры. Власти, по словам местных, утверждают, что здание пригодно, но пять лет назад прокуратура запретила проводить в нем выборы из-за состояния помещения.

Насчет дома культуры Виктор Томенко посоветовал администрации заявляться в нацпроект, если бюджета района не хватает на ремонт. А вот недостроенная школа губернатора расстроила.

Учреждение ремонтировали по федеральной программе, но сроки сильно провалили.

"Разберемся, кто будет отвечать по контрактным обязательствам: выплачивать штрафы и так далее. А школа к 1 января будет открыта", — сказал глава региона.

Томенко проверил ремонт школы в селе Ракиты и посетил новую амбулаторию. Антон Червяков

Астигматизм губернатора

Следующий обширный блок вопросов был про медицину. Например, в Барнауле еще раз спросили про анонсированное строительство офтальмологической больницы и закрытие лаборатории для жесткой коррекции зрения.

На это губернатор поделился, что и сам страдает астигматизмом, но заметил, что сегодня есть множество видов коррекции зрения: от специальных очков до линз. И лаборатория была не слишком востребованная - около 400 обращений в год. В любом случае, считает Томенко, можно найти хороший альтернативный способ лечения.

По поводу офтальмологической больницы губернатор напомнил, что уже обращался за помощью к президенту весной, когда отчитывался о работе на посту. Однако денег у края до сих пор пока нет.

Прямая линия с губернатором Алтайского края 2023. Антон Червяков

Специалисты разбегаются

Жаловались и на острую нехватку кадров. Например, в Бийске инвалиду приходится пройти через целый ряд бюрократических процедур, чтобы вызвать узкого специалиста на дом, а потом еще и дождаться его.

Томенко проблему дефицита отрицать не стал.

"Врачей у нас в крае около 8 тысяч, средних медработников – 20 тысяч, младших – около 1,5 тысяч. Не хватает суммарно еще 2-3 тыс. специалистов. Еще и после ковида пошел отток. Но мы доплачиваем молодежи, пенсионерам, специалистам в отдаленных муниципалитетах. За счет этого далось остановить убыль терапевтов, а количество педиатров даже подросло", - сказал он.

Новое оборудование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи Предоставлено altapress.ru

Однако терапевт из Краснощековской районной больницы поддержки особо не замечает. На прямой линии она пожаловалась, что работает одна на все отделение, зарплата маленькая, главврач не готов решать проблему, другие специалисты разбегаются, а сейчас больница и вовсе осталась без хирурга.

На что губернатор пообещал, что Минздрав свяжется с ней и разберется в ситуации не в прямом эфире. При этом добавил, что недавно был в этой больнице и там все "не так плохо, как прозвучало".

Губернатор Томенко передал районам края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты. Антон Червяков

Довести до ума

Острым вопросом оказалось устройство городской больницы №3 в бывшем здании онкологического диспансера. В 2016 году диспансер переехал на Змеиногорский тракт, и часть помещений пустующего строения решили отдать третьей больнице, чтобы расширить ее, а часть оставить под отделение хирургии.

Работы почти завершили, когда грянула пандемия, и здание временно отдали под ковидный госпиталь.

Сейчас оно снова пустует, работы там не идут, что и беспокоит местных жителей.

"На данный момент строительство действительно приостановлено. Надо найти еще около 100 млн рублей, чтобы довести больницу до ума и запустить. Но пока денег в бюджете на это нет", - в который раз за вечер заключил Томенко.

При этом губернатор отметил, что потребность в дополнительном здании у больницы №3 есть, пациентов там много. И хотя в декабре к ней собираются открывать пристройку с новым современным оборудованием, она не сможет разгрузить больницу полностью.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Дело чести

Барнаульцев также взволновала транспортная тема. Автобусы ужасные, в них тесно, душно, люди часто падают в обморок, жалуются горожане.

По словам губернатора, транспортная система Барнаула подверглась целому ряду испытаний. В пандемию упал пассажиропоток, появилась проблема персонала. Потом начали скакать цены на запчасти и расходники. Плюс начались ремонт моста по пр. Ленина и строительство развязки на Змеиногорском тракте.

Все это слегка отложило развитие транспортной инфраструктуры. Впрочем, Виктор Томенко отметил, что перевозчики стараются, обновляют автопарк, как и, собственно, власти. Например, уже приехали те самые 10 белорусских трамваев, наконец-то в полном составе. Запустить их обещают уже в декабре.

"Грязные и дырявые автобусы на линии появляться не должны. Это недопустимо для Барнаула и Алтайского края. Для нас, управленцев, это дело чести. Ну а по поводу оплаты еще предстоит разобраться", - согласился губернатор.

Автобусы обновляют в Барнауле. barnaul.org.

"Мы же опять навалили"

Основатель добровольческого отряда "Чистый край" попросил губернатора проводить больше общегородских субботников, устанавливать камеры там, где мусорят больше всего, или хотя бы муляжи, а взамен предложил свою помощь в этом.

Томенко искренне поблагодарил волонтеров и пообещал, что со своей стороны сделает все возможное для популяризации эко-движений.

"Здесь важно многое: воспитание, ответственное отношение к окружающей среде, организация экономической и хозяйственной деятельности. Это же не кто-то с Луны прилетел и вывалил мусор в леса или на пустыри. Вроде уберешь, а через полмесяца опять свалка А потом те же люди приходят и говорят: "Что же вы ничего не делаете? Мы же опять навалили". Но неравнодушных людей, я убежден, все же абсолютное большинство".

Безымянное озеро в Барнауле очистили от мусора. barnaul.org

Четвероклассник и горки

Самым умилительным стало обращение от ученика четвертого класса, который расписал все красоты своего родного Мамонтовского района и призвал развивать развивать там туризм, а всех желающих - приезжать любоваться на озера.

Виктор Петрович, улыбаясь, даже не сразу нашелся, что ответить. Однако выразил уверенность, что с такими ребятами, искренне любящими свою малую родину, "будущее есть".

А напоследок губернатора спросили про зимний городок на пл. Сахарова в Барнауле и, конечно, про горки. В частности, чтобы они были нормальной высоты и подходили не только малышам, но и ребятам постарше. Иначе, считают горожане, зимой в центре развлечь детей будет нечем.

Тюбинг. Плюшка. Горка. unsplash.com