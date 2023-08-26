Лукашенко передавал в Кремль шифрограмму, что готовится покушение на главу ЧВК "Вагнер"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знал о готовящемся покушении на Евгения Пригожина и предупредил об этом Москву.

По словам Лукашенко, он ранее получил информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер" и передал об этом шифрограмму президенту РФ Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову, указывает Газета.Ru.

Урозы для жизни Пригожина обсуждались с Лукашенко пару раз — на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.

Также Лукашенко назвал возможное убийство главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «слишком грубой работой» и выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин не имеет к нему никакого отношения.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в организации крушения самолета Embraer. Он назвал ложью обвинения Запада в организации крушения самолета Embraer-135, на борту которого находился Пригожин.

«Вокруг катастрофы очень много спекуляций. Конечно же на Западе все это подается с известного угла. Все это ложь, здесь нужно опираться на факты. Фактов немного, их предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые выполняются. Президент ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и узнаем детали», - прокомментировал Песков.

Также российский государственный деятель отметил, что президент РФ в последнее время не встречался с Евгением Пригожиным.

Ранее специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали.

Между тем "черные ящики" и 10 тел обнаружили на месте авиакатастрофы бизнес-джета Пригожина.

Следствие отрабатывает все версии крушения самолета.

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.