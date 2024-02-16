19 февраля
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Политика

Документы о виде на жительство стал запрашивать у россиян крупный турецкий банк

Банк Denizbank стал массово рассылать письма российским клиентам с просьбой предоставить документы, подтверждающие наличие вида на жительство (ВНЖ) и прописки в Турции, пишет РБК.

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

Центральный офис банка пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные.

Между тем источники издания утверждают — клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, могут попасть в группу риска и столкнуться с закрытием счетов, указывает bfm.ru.

Ранее сообщалось, что массово отказываются от работы с российскими банками турецкие.

Это произошло из-за опасений перед санкциями.

Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без закрытия договора.

Трудности существуют уже долгое время. А в конце прошлого года ситуация обострилась и распространилась почти на все банки Турции.

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