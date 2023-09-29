День 582-й. Самое важное к утру 29 сентября

Главные новости
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основным приоритетом бюджета РФ на 2024 год является обеспечение победы. Он заявил, что все необходимое для фронта и для победы в бюджет заложено. Также 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году необходимо в условиях продолжающихся военных действий на Украине и гибридной войны, которая развязана против РФ.
- Вице-премьер России Александр Новак вечером 28 сентября провел внеочередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний и представителями органов власти по внутреннему рынку нефтепродуктов. Правительство решило закрыть портовые приграничные базисы для вывоза бензина и дизельного топлива, а хранящееся в цистернах топливо отправить на внутренний рынок, передает «Коммерсантъ».
- Вести переговоры об объемах и параметрах военной помощи в меняющихся погодных условиях в Киев приехали сразу несколько высокопоставленных представителей Запада. Среди гостей украинской столицы оказались генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны и начальник штаба обороны Британии Грант Шаппс и Энтони Радакин, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Уверяя коллег в непоколебимой поддержке, они впервые за долгие месяцы сосредоточились не на контрнаступлении ВСУ, а на предполагаемой зимней паузе.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объявлении 30 сентября Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией;
Казахстан будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев;
Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины;
Госдолг Украины в августе вырос на $1 млрд и достиг почти $134 млрд;
«Росатом» опроверг сообщения об остановке экспорта урана в США;
Парламент Болгарии одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» искать альтернативные источники сырья;
Двое соучастников убийства Дарьи Дугиной — бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и ранее судимый Даниил Чоудхури — признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки;
Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России в рамках 12-го пакета санкций ЕС;
НАТО направит в Литву два самолета AWACS для «наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ»;
Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине;
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта;
Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю жительницу Барнаула к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией.