14 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

День 596-й. Самое важное к утру 13 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна планирует наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. По его словам, особое внимание уделяют производству дальнобойных ракет, беспилотников и снарядов для танков и артиллерии.
  • Главы министерств финансов и Центробанков стран G7 заявили, что продолжат прилагать усилия для того, чтобы Россия «оплатила долгосрочное восстановление Украины». Они подтвердили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.
  • В Брюсселе 12 октября прошел второй день встречи министров обороны стран НАТО. В связи с бурными событиями в мире программа была как никогда насыщенной.
Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

Одной строкой

Курс доллара - 96,99 рублей, евро - 103,04 рубля.

В Яковлевском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Посол России Александр Змеевский вызван в Министерство иностранных дел Чехии.

В Белгороде в результате прилета БПЛА погибли люди.

Боррель раскритиковал нейтралитет Китая в конфликте России и Украины.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал свои же слова о том, что у Киева есть шансы «закончить войну победой» в 2023 году.

Волгоградский губернатор анонсировал установку памятника участникам спецоперации.

Зеленский сообщил, что США пообещали оказывать постоянную помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский попросил союзников на встрече «Рамштайн-16» обойтись без пауз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость