День 589-й. Самое важное к утру 6 октября

Евросоюз не способен полностью компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель;

Европарламент поддержал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС (на 2021–2027 годы), который «война на Украине и инфляция истощили». В документ будут включены средства для реагирования на конфликт, поддержку Киева и укрепление суверенитета Евросоюза;

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад ищет легальные способы передать для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе;

Илон Маск выступил против выделения военной и экономической помощи Украине, если это будет делаться в ущерб потребностям США;

С начала года на российский рынок вышло рекордное за четыре года число иностранных брендов — 16, подсчитали в NF Group (ранее Knight Frank Russia). На долю новых марок приходится около 1% продаж, это прежде всего турецкие продавцы одежды и обуви;

Польша впервые в истории развернула систему ПРО над Варшавой. На вооружении будет стоять американская Patriot;

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал не давать ложных обещаний о скором присоединении Украины к ЕС;

Информация об отзыве Украиной жалобы из ВТО против Польши, Венгрии и Словакии не соответствует действительности, сообщил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось;

Безвозвратные потери украинских подразделений в ходе контрнаступления составили 90 тыс. человек, сообщил президент РФ Владимир Путин;

Глава СКР Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, но внешнего воздействия на самолет не было;

Обеспечением питанием структур Минобороны РФ вместо «Конкорда» погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина будет заниматься RBE Group Андрея Шокина, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к оператору;