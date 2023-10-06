День 589-й. Самое важное к утру 6 октября

Главные новости
- Президент России Владимир Путин на XX заседании Валдайского форума заявил, что СВО — это не территориальный конфликт. По словам главы государства, Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство, отметил президент.
- По данным торгов на Московской бирже, 5 октября доллар США и евро ускорили темпы роста. Основные торги завершились в 19:00 мск на отметке 100 руб. Доллар превысил эту отметку в третий раз за год — до этого 14 августа и 3 октября, евро превысил 105 руб. впервые с 8 сентября, передает «Коммерсантъ».
- Президент Словакии Зузана Чапутова, учтя позицию выигравшей на недавних парламентских выборах партии Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, пишет местная газета Dennik N. Роберт Фицо ранее пообещал избирателям «не давать Украине ни одного патрона».
Одной строкой
Евросоюз не способен полностью компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель;
Европарламент поддержал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС (на 2021–2027 годы), который «война на Украине и инфляция истощили». В документ будут включены средства для реагирования на конфликт, поддержку Киева и укрепление суверенитета Евросоюза;
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад ищет легальные способы передать для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе;
Илон Маск выступил против выделения военной и экономической помощи Украине, если это будет делаться в ущерб потребностям США;
С начала года на российский рынок вышло рекордное за четыре года число иностранных брендов — 16, подсчитали в NF Group (ранее Knight Frank Russia). На долю новых марок приходится около 1% продаж, это прежде всего турецкие продавцы одежды и обуви;
Польша впервые в истории развернула систему ПРО над Варшавой. На вооружении будет стоять американская Patriot;
Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал не давать ложных обещаний о скором присоединении Украины к ЕС;
Информация об отзыве Украиной жалобы из ВТО против Польши, Венгрии и Словакии не соответствует действительности, сообщил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось;
Безвозвратные потери украинских подразделений в ходе контрнаступления составили 90 тыс. человек, сообщил президент РФ Владимир Путин;
Глава СКР Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, но внешнего воздействия на самолет не было;
Обеспечением питанием структур Минобороны РФ вместо «Конкорда» погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина будет заниматься RBE Group Андрея Шокина, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к оператору;
Власти Турции инициировали проведение в октябре международной встречи по урегулированию военного конфликта на Украине.