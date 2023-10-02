День 585-й. Самое важное к утру 2 октября

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину, он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов, перевозящих украинское зерно морским путем;

США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины, заявил президент США Джозеф Байден, комментируя принятие Конгрессом законопроекта о временном (на 45 дней) финансировании правительства, в котором не заложены средства на поддержку Киева;

С 1 октября во Владивостоке из-за усиления санкций Евросоюза временно отключены паркоматы, так как компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения;

Три судна с сельхозпродукцией покинули в воскресенье, 1 октября, украинские порты по временному «гуманитарному коридору», действующему после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;

Китай после начала спецоперации РФ официально поставил Украине всего пять беспилотных летательных аппаратов, гласят данные Главного таможенного управления КНР;

Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений по итогам визита министра обороны Франции Себастьян Лекорню в Киев;

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель нанес визит на Украину и заявил, что ЕС будет продолжать финансовую поддержку Украины и увеличивать ее независимо от того, что происходит в США;

Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений обменять членство в альянсе на территориальные уступки России — замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнос;

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом. Одна из них была сбита над Джанкоем, осколки повредили складские помещения. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Белгородской области, еще пять были подавлены силами ПВО и РЭБ в Смоленской области;

Делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину для обсуждения программы финансирования;

Прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана, заявил американский сенатор Линдси Грэм;