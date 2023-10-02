3 октября
﻿
Политика

День 585-й. Самое важное к утру 2 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Партия «Курс — социальная демократия» во главе с экс-премьером Робертом Фицо выиграла парламентские выборы в Словакии и сможет сформировать новое правительство республики. Фицо известен своей антиукраинской и пророссийской риторикой. В августе на одном из предвыборных митингов политик заявил, что война на Украине началась не год назад — она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске. В случае победы Фицо обещал прекратить поставки вооружений Киеву, который, по его словам, при нем «и патрона не получит».
  • Представительная делегация ЦБ отправилась в Китай укреплять связи с местным регулятором и инфраструктурными организациями, передает "Коммерсантъ". Актуальность бесперебойных трансграничных расчетов между двумя странами возрастает: ряд российских банков находится под жесткими санкциями западных стран, что ограничивает операции со стороны китайских контрагентов. На рынке есть запрос на бесперебойные операции в CNY. И представителям Банка России есть еще что обсуждать в этой сфере с китайской стороной, полагают российские банкиры.
  • Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия должна вернуть и остальные свои земли, находящиеся сейчас под контролем Украины: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. «Это земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов», — написал парламентарий в своем Telegram.
Флаг Словакии.
Флаг Словакии.
СС0

Одной строкой

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину, он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов, перевозящих украинское зерно морским путем;

США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины, заявил президент США Джозеф Байден, комментируя принятие Конгрессом законопроекта о временном (на 45 дней) финансировании правительства, в котором не заложены средства на поддержку Киева;

С 1 октября во Владивостоке из-за усиления санкций Евросоюза временно отключены паркоматы, так как компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения;

Три судна с сельхозпродукцией покинули в воскресенье, 1 октября, украинские порты по временному «гуманитарному коридору», действующему после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;

Китай после начала спецоперации РФ официально поставил Украине всего пять беспилотных летательных аппаратов, гласят данные Главного таможенного управления КНР;

Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений по итогам визита министра обороны Франции Себастьян Лекорню в Киев;

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель нанес визит на Украину и заявил, что ЕС будет продолжать финансовую поддержку Украины и увеличивать ее независимо от того, что происходит в США;

Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений обменять членство в альянсе на территориальные уступки России — замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнос;

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом. Одна из них была сбита над Джанкоем, осколки повредили складские помещения. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Белгородской области, еще пять были подавлены силами ПВО и РЭБ в Смоленской области;

Делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину для обсуждения программы финансирования;

Прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана, заявил американский сенатор Линдси Грэм;

Объем поставок российского газа в Европу через Украину составит 1 октября 37,9 млн куб. м.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость