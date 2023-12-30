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Политика

День 674-й. Самое важное к утру 30 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Над Белгородской областью сбиты 13 реактивных снарядов, один погиб, четверо ранены.

  • Над Брянской областью сбиты еще шесть беспилотников.

  • Польские военные сообщили. что воздушное пространство страны нарушил неопознанный объект. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами системы ПВО страны.

  • РФ отказалась давать пояснения по ракетному инциденту в Польше до получения доказательств.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

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