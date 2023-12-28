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Политика

День 672-й. Самое важное к утру 28 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн, включающий боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что это последний пакет помощи для Украины в 2023 году, передает Reuters.
  • Американская газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Джо Байден постепенно меняет стратегию помощи Киеву. Если раньше основной целью заявлялась безоговорочная военная победа Украины, то теперь Белый дом допускает перемирие с территориальными потерями. По словам источников, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирования «сильной руки» в случае переговоров с Москвой.
  • Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в бюджете страны не предусмотрены средства на дополнительную мобилизацию. Ведомство, по его словам, ожидает конкретных предложений от Минобороны и Генштаба ВСУ по возмещению расходов на финансирование военных нужд.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,65 рублей. Евро — 101,82 рублей.

Спикер военно-воздушных сил ВСУ отрицает использование Украиной F-16.

Балицкий считает, что спецоперация на Украине закончится весной-летом 2024 года.

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