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Политика

День 669-й. Самое важное к утру 25 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон сохранит уровень поддержки Украины в 2024 году на уровне текущего года или нарастит его.
  • Офис президента Украины сообщил, что шесть стран Евросоюза до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Это Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия.
  • Президент России Владимир Путин через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на российских и западных чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными тезисы, изложенные в материале газеты.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,13 рублей. Евро — 101,41 рублей.

Генерал ВСУ Марченко: на Украине не осталось желающих идти в армию добровольцев.

На Украину вернулись еще трое детей, попавших в РФ после начала боев.

Боррель призвал ЕС «мобилизовать все возможности» для поддержки Украины.

Рособрнадзор хочет увеличить число заданий о военной операции в ЕГЭ в будущем.

МВД Эстонии сообщило о готовности выдавать украинцев мобилизационного возраста.

WP: украинские войска отменяют атаки из-за нехватки артиллерийских снарядов.

На Украине может появиться всеобщая военная подготовка с 17 лет.

Лидер сенатского большинства США обеспокоен влиянием Трампа на поддержку Украины.

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