День 668-й. Самое важное к утру 24 декабря

Главные новости
- Полномасштабные бои на Украине продолжаются почти два года, а потому наряду с военной помощью необходимо обращаться и к политическим путям его решения, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто во время посещения итальянских войск, дислоцированных в польской Мальборке.
- Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине машин, сданных на утилизацию, изменил свою позицию и теперь поддерживает эту идею, передает The Telegraph.
- К декларации по гарантиям безопасности для Украины не присоединились шесть стран, рассказал замглавы офиса украинского президента, рассказал замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига. Его слова приводит издание «Страна». Документ не подписали Австрия, Хорватия, Венгрия, Польша, Словакия и Мальта.
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Иран пригрозил блокадой Средиземного моря.
Президент Польши наложил вето на закон за «грубое нарушение Конституции».
Минобороны Украины допустило рассылку электронных повесток.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа, он относится к зоне, на которую также претендуют Россия и Канада.
Международный комитет Красного Креста (МККК) назначил Пьера Кренбюля гендиректором организации, говорится в сообщении комитета.
Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в Рождество.
В Херсоне рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров.
В Германии предложили поднять подоходный налог ради Украины.
Ученые раскрыли, сколько работников не хватает России.
Явлинский отказался от выдвижения в президенты.
Ранее известный пророк-математик рассказал, как закончится спецоперация на Украине.