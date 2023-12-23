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Политика

День 667-й. Самое важное к утру 23 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Pravda заявил, что, даже если Украине предоставят все оружие и все деньги мира, она не сможет победить Россию военным путем. Он подчеркнул, что не верит в перспективу военного решения конфликта, а также в очередной раз сообщил, что Словакия не будет поставлять Украине вооружение.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, что Россия в зоне боевых действий на территории Украины создала хорошо укрепленную линию обороны. По его словам, линию сложно преодолеть без военной авиации.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею, высказанную министром обороны Рустемом Умеровым, о мобилизации украинцев, которые находятся за границей. В то же время пресс-секретарь Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинские вооруженные силы с помощью рекрутинга и мобилизации смогут добрать необходимое количество людей, передает NV.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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